Росіяни злякалися дрона і викинули з авто пакети з тілами

https://racurs.ua/ua/n198069-rosiyany-zlyakalysya-drona-i-vykynuly-z-avto-pakety-z-tilamy-video.html

Ракурс

Росіяни на Херсонському напрямку збирали тіла своїх денацифікованих товаришів по так званій СВО.

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Але, помітивши український розвідувальний дрон, окупанти почали раптово тікати. Вони так злякалися, що тіла в чорних пакетах почали викидати прямо по дорозі.

Відповідне відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. Йому відео надіслали бійці з Сил спеціальних операцій.

Росіянин з кузова викинув три пакети з ліквідованими окупантами.