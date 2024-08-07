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Росіяни злякалися дрона і викинули з авто пакети з тілами
Росіяни злякалися дрона і викинули з авто пакети з тілами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198069-rosiyany-zlyakalysya-drona-i-vykynuly-z-avto-pakety-z-tilamy-video.htmlРакурс
Росіяни на Херсонському напрямку збирали тіла своїх денацифікованих товаришів по так званій СВО.
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Але, помітивши український розвідувальний дрон, окупанти почали раптово тікати. Вони так злякалися, що тіла в чорних пакетах почали викидати прямо по дорозі.
Відповідне відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. Йому відео надіслали бійці з Сил спеціальних операцій.
Росіянин з кузова викинув три пакети з ліквідованими окупантами.