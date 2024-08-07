Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия падения обломков беспилотника в Киевской области, фото: ГСЧС
На Киевщине падение обломков беспилотника повредило 13 домов в дачном кооперативе (ФОТО)https://racurs.ua/n198073-na-kievschine-padenie-oblomkov-bespilotnika-povredilo-13-domov-v-dachnom-kooperative-foto.htmlРакурс
На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника в одній з громад області на території дачного кооперативу пошкоджені 13 приватних житлових будинків, травмувалася одна людина.
.
Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники, які першими дісталися до місця, виявили та надали домедичну допомогу постраждалій 78-річній жінці, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загалом у двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...