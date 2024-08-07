Последствия падения обломков беспилотника в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198073-na-kievschine-padenie-oblomkov-bespilotnika-povredilo-13-domov-v-dachnom-kooperative-foto.html

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На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника в одній з громад області на території дачного кооперативу пошкоджені 13 приватних житлових будинків, травмувалася одна людина.

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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники, які першими дісталися до місця, виявили та надали домедичну допомогу постраждалій 78-річній жінці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом у двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди.