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Ракурс
Сбитый русский дрон, скриншот видео

На Волчанском направлении пограничники сбили российский «Ланцет» (ВИДЕО)

7 авг 2024, 19:35
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Розрахунок ППО бригади «Гарт» знищив ворожий баражуючий боєприпас «Ланцет».


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Подія сталася днями на Вовчанському напрямку. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Наші бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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