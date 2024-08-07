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Сбитый русский дрон, скриншот видео
На Волчанском направлении пограничники сбили российский «Ланцет» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198078-na-volchanskom-napravlenii-pogranichniki-sbili-rossiyskiy-lancet-video.htmlРакурс
Розрахунок ППО бригади «Гарт» знищив ворожий баражуючий боєприпас «Ланцет».
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Подія сталася днями на Вовчанському напрямку. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.
Наші бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент, — вказано в описі відео.
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