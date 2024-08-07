Збитий російський дрон, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198078-na-vovchanskomu-napryamku-prykordonnyky-zbyly-rosiyskogo-lanceta-video.html

Ракурс

Розрахунок ППО бригади «Гарт» знищив ворожий баражуючий боєприпас «Ланцет».

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Подія сталася днями на Вовчанському напрямку. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.