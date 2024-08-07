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Ракурс
Збитий російський дрон, скріншот відео

На Вовчанському напрямку прикордонники збили російського «Ланцета» (ВІДЕО)

7 сер 2024, 19:35
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Розрахунок ППО бригади «Гарт» знищив ворожий баражуючий боєприпас «Ланцет».


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Подія сталася днями на Вовчанському напрямку. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Наші бійці з зенітної установки вразили БпЛА окупантів при спробі подолати лінію зіткнення. Збитий дрон впав на землю та вигорів вщент, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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