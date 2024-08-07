Россияне готовят операторов дронов, скриншот видео

https://racurs.ua/n198079-v-kurskoy-oblasti-iz-za-ukrainskogo-nastupleniya-rashisty-formiruut-otryady-operatorov-dronov.html

Ракурс

У Курській області рф рашисти почали використовувати цивільних для організації збройного опору.

.

Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Агент «АТЕШ» із центру подій повідомив про те, що всіх, хто має досвід управління БПЛА чи навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли до ангар біля аеродрому Халіно, де знаходиться центр з підготовки пілотів FPV-дронів «Бумеранг», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що військові формують розрахунки із двох осіб:

оператора;

його помічника.