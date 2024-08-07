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Ракурс
Росіяни готують операторів дронів, скріншот відео

У Курській області через український наступ рашисти формують загони операторів дронів з цивільних (ФОТО)

7 сер 2024, 19:55
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У Курській області рф рашисти почали використовувати цивільних для організації збройного опору.


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Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Агент «АТЕШ» із центру подій повідомив про те, що всіх, хто має досвід управління БПЛА чи навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли до ангар біля аеродрому Халіно, де знаходиться центр з підготовки пілотів FPV-дронів «Бумеранг», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що військові формують розрахунки із двох осіб:

  • оператора;
  • його помічника.

Час навчання — до 10 годин (оскільки процес прошивки та спаювання дронів пропускають). Після чого формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки, — додають в «АТЕШ».

Джерело: Ракурс


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