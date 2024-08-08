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Рашисты снова атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»
Две ракеты и четыре «шахеда» сбили силы ПВО в ночь на 8 августа (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198089-dve-rakety-i-chetyre-shaheda-sbili-sily-pvo-v-noch-na-8-avgusta-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог атакував:
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської області рф;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря;
- чотирма ударними БПЛА типу Shahed із напрямку Єйська (Краснодарський край рф).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях, — зазначив Олещук.
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