Рашисты снова атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n198089-dve-rakety-i-chetyre-shaheda-sbili-sily-pvo-v-noch-na-8-avgusta-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог атакував:

двома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської області рф;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря;

чотирма ударними БПЛА типу Shahed із напрямку Єйська (Краснодарський край рф).