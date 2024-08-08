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Рашисты снова атаковали Украину «шахедами», фото: «Милитарный»

Две ракеты и четыре «шахеда» сбили силы ПВО в ночь на 8 августа (ИНФОГРАФИКА)

8 авг 2024, 09:41
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог атакував:

  • двома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської області рф;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря;
  • чотирма ударними БПЛА типу Shahed із напрямку Єйська (Краснодарський край рф).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях, — зазначив Олещук.

Источник: Ракурс


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