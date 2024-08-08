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Рашисти знову атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»
Дві ракети та чотири «шахеди» збили сили ППО в ніч на 8 серпня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198089-dvi-rakety-ta-chotyry-shahedy-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-8-serpnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог атакував:
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської області рф;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря;
- чотирма ударними БПЛА типу Shahed із напрямку Єйська (Краснодарський край рф).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях, — зазначив Олещук.