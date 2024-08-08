Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову атакували Україну «шахедами», фото: «Мілітарний»

Дві ракети та чотири «шахеди» збили сили ППО в ніч на 8 серпня (ІНФОГРАФІКА)

8 сер 2024, 09:41
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 серпня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог атакував:

  • двома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської області рф;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря;
  • чотирма ударними БПЛА типу Shahed із напрямку Єйська (Краснодарський край рф).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях, — зазначив Олещук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів