Во время операции на Кинбурнской косе, скриншот видео

https://racurs.ua/n198140-desyatki-okupantov-i-ih-tehniku-unichtojili-specnazovcy-gur-na-kinburnskoy-kose-video.html

Ракурс

Cпецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили десятки окупантів та їхню техніку в ході десанту на окуповану рашистами Кінбурнську косу (Миколаївська область).

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Про це повідомляє прес-служба ГУР.

9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», «Paragon», «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки ВМС ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам'ятник суворова», — зазначають у ГУР. — Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

У ГУР наголошують — Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України.