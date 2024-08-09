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Ракурс
Під час операції на Кінбурнській косі, скріншот відео

Десятки окупантів та їхню техніку знищили спецпризначенці ГУР на Кінбурнській косі (ВІДЕО)

9 сер 2024, 19:25
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Cпецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили десятки окупантів та їхню техніку в ході десанту на окуповану рашистами Кінбурнську косу (Миколаївська область).


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Про це повідомляє прес-служба ГУР.

9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», «Paragon», «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки ВМС ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам'ятник суворова», — зазначають у ГУР. — Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

У ГУР наголошують — Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України.

Джерело: Ракурс


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