Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне обстреляли Константиновку из РСЗО «Смерч», фото: Вадим Филашкин

Рашисты из «смерчей» ударили по частному сектору Константиновки — двое раненых (ФОТО)

9 авг 2024, 19:45
999

Російські загарбники після цинічного ранкового удару по супермаркету «Екомаркет» у Костянтинівці на Донеччині сьогодні, 9 серпня, здійснили ще один обстріл — цього разу з РСЗВ «Смерч» по приватному сектору.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В результаті обстрілу:

  • поранено двох цивільних;
  • пошкоджено шість приватних будинків і газопровід.

Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ «Смерч», фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, сьогодні російська армія зі ствольної артилерії обстріляла Костянтинівку, сталося влучання у місцевий супермаркет. Наразі відомо про 14 загиблих та 43 поранених.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров