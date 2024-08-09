Россияне обстреляли Константиновку из РСЗО «Смерч», фото: Вадим Филашкин

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Ракурс

Російські загарбники після цинічного ранкового удару по супермаркету «Екомаркет» у Костянтинівці на Донеччині сьогодні, 9 серпня, здійснили ще один обстріл — цього разу з РСЗВ «Смерч» по приватному сектору.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В результаті обстрілу:

поранено двох цивільних;

пошкоджено шість приватних будинків і газопровід.

Нагадаємо, сьогодні російська армія зі ствольної артилерії обстріляла Костянтинівку, сталося влучання у місцевий супермаркет. Наразі відомо про 14 загиблих та 43 поранених.