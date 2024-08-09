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Ракурс
Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ «Смерч», фото: Вадим Філашкін

Рашисти зі «смерчів» вдарили по приватному сектору Костянтинівки — двоє поранених (ФОТО)

9 сер 2024, 19:45
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Російські загарбники після цинічного ранкового удару по супермаркету «Екомаркет» у Костянтинівці на Донеччині сьогодні, 9 серпня, здійснили ще один обстріл — цього разу з РСЗВ «Смерч» по приватному сектору.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В результаті обстрілу:

  • поранено двох цивільних;
  • пошкоджено шість приватних будинків і газопровід.

Росіяни обстріляли Костянтинівку з РСЗВ «Смерч», фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, сьогодні російська армія зі ствольної артилерії обстріляла Костянтинівку, сталося влучання у місцевий супермаркет. Наразі відомо про 14 загиблих та 43 поранених.

Джерело: Ракурс


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