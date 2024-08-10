Ракурсhttps://racurs.ua/
Режим КТО ввели в приграничных с Украиной регионах рф, фото: «БеzФормата»
В Курской, Брянской и Белгородской и областях рф ввели «режим контртеррористической операции»https://racurs.ua/n198151-v-kurskoy-bryanskoy-i-belgorodskoy-i-oblastyah-rf-vveli-rejim-kontrterroristicheskoy-operacii.htmlРакурс
У росії в Курській, Брянській та Бєлгородській та областях запроваджується режим контртерористичної операції (КТО).
.
Відповідне рішення ухвалив Національний антитерористичний комітет рф (НАК), повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що запровадження режиму КТО російська влада мотивує «підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України». У НАК заявили, що українські військові «зробили безпрецедентну спробу дестабілізації обстановки в низці регіонів нашої країни».
Режим КТО вводиться на підставі російського закону «Про протидію тероризму» і є особливим правовим режимом, призначеним для «мінімізації наслідків потенційних терактів». Під час його дії влада отримує повноваження:
- евакуювати громадян і автомобілі з певної території;
- відключати засоби зв’язку;
- контролювати телефонні переговори;
- співробітники силових відомств можуть без санкції суду безперешкодно проникати в житлові або нежитлові приміщення та на територію будь-яких об'єктів.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...