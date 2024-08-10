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Режим КТО ввели в приграничных с Украиной регионах рф, фото: «БеzФормата»

В Курской, Брянской и Белгородской и областях рф ввели «режим контртеррористической операции»

10 авг 2024, 08:57
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У росії в Курській, Брянській та Бєлгородській та областях запроваджується режим контртерористичної операції (КТО).


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Відповідне рішення ухвалив Національний антитерористичний комітет рф (НАК), повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що запровадження режиму КТО російська влада мотивує «підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України». У НАК заявили, що українські військові «зробили безпрецедентну спробу дестабілізації обстановки в низці регіонів нашої країни».

Режим КТО вводиться на підставі російського закону «Про протидію тероризму» і є особливим правовим режимом, призначеним для «мінімізації наслідків потенційних терактів». Під час його дії влада отримує повноваження:

  • евакуювати громадян і автомобілі з певної території;
  • відключати засоби зв’язку;
  • контролювати телефонні переговори;
  • співробітники силових відомств можуть без санкції суду безперешкодно проникати в житлові або нежитлові приміщення та на територію будь-яких об'єктів.

Источник: Ракурс


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