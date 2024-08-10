У Курській, Брянській та Бєлгородській та областях рф запровадили «режим контртерористичної операції»

Режим КТО запровадили у прикордонних з Україною регіонах, фото: «БеzФормата»

https://racurs.ua/ua/n198151-u-kurskiy-bryanskiy-ta-bielgorodskiy-ta-oblastyah-rf-zaprovadyly-rejym-kontrterorystychnoyi.html

Ракурс

У росії в Курській, Брянській та Бєлгородській та областях запроваджується режим контртерористичної операції (КТО).

.

Відповідне рішення ухвалив Національний антитерористичний комітет рф (НАК), повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що запровадження режиму КТО російська влада мотивує «підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України». У НАК заявили, що українські військові «зробили безпрецедентну спробу дестабілізації обстановки в низці регіонів нашої країни».

Режим КТО вводиться на підставі російського закону «Про протидію тероризму» і є особливим правовим режимом, призначеним для «мінімізації наслідків потенційних терактів». Під час його дії влада отримує повноваження: