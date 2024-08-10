В Херсоне рашисты обстреляли остановку и сбросили с дрона взрывчатку

В Херсоне в результате утренних обстрелов ранены три человека, фото: «Движение Честно»

https://racurs.ua/n198157-v-hersone-rashisty-obstrelyali-ostanovku-i-sbrosili-s-drona-vzryvchatku.html

Ракурс

У Херсоні сьогодні, 10 серпня, вже трьох людей поранено внаслідок російських атак.

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Усі були поранені у Дніпровському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, близько 7.00 чоловік 1959 року народження потрапив під обстріл на зупинці і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Йому надана необхідна медична допомога і подальше лікування потерпілий проходитиме амбулаторно, — зазначив Мрочко.

Крім того, рашисти здійснили скид вибухівки з дрона, внаслідок чого було поранено двох людей: