У Херсоні рашисти обстріляли зупинку та скинули з дрона вибухівку

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У Херсоні внаслідок ранкових обстрілів поранено трьох людей, фото: «Рух Чесно»
У Херсоні рашисти обстріляли зупинку та скинули з дрона вибухівкуhttps://racurs.ua/ua/n198157-u-hersoni-rashysty-obstrilyaly-zupynku-ta-skynuly-z-drona-vybuhivku.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 10 серпня, вже трьох людей поранено внаслідок російських атак.
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Усі були поранені у Дніпровському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Так, близько 7.00 чоловік 1959 року народження потрапив під обстріл на зупинці і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.
Йому надана необхідна медична допомога і подальше лікування потерпілий проходитиме амбулаторно, — зазначив Мрочко.
Крім того, рашисти здійснили скид вибухівки з дрона, внаслідок чого було поранено двох людей:
- ушпиталено чоловіка 1970 року народження. Попередньо у нього мінно-вибухова травма. Наразі проходить дообстеження;
- доправлено до лікарні 75-річного чоловіка у тяжкому стані. У нього вибухова травма та уламкові поранення.