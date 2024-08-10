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Ракурс
У Херсоні внаслідок ранкових обстрілів поранено трьох людей, фото: «Рух Чесно»

У Херсоні рашисти обстріляли зупинку та скинули з дрона вибухівку

10 сер 2024, 12:02
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У Херсоні сьогодні, 10 серпня, вже трьох людей поранено внаслідок російських атак.


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Усі були поранені у Дніпровському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, близько 7.00 чоловік 1959 року народження потрапив під обстріл на зупинці і отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Йому надана необхідна медична допомога і подальше лікування потерпілий проходитиме амбулаторно, — зазначив Мрочко.

Крім того, рашисти здійснили скид вибухівки з дрона, внаслідок чого було поранено двох людей:

  • ушпиталено чоловіка 1970 року народження. Попередньо у нього мінно-вибухова травма. Наразі проходить дообстеження;
  • доправлено до лікарні 75-річного чоловіка у тяжкому стані. У нього вибухова травма та уламкові поранення.

Джерело: Ракурс


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