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Рашисты массированно атакуют Херсон дронами, фото: «Судебно-юридическая газета»

Жителей Херсона и пригородов призвали не выходы на улицу — рашисты массированно атакуют дронами

10 авг 2024, 13:49
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У Херсоні сьогодні, 10 серпня, спостерігається активність ворожих безпілотників. У зв’язку з цим місцевих жителів закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.


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Відповідне попередження у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих, — зазначив він.

За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапляють люди, які перебувають на зупинках громадського транспорту чи поблизу магазинів.

Закликаю жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району, сьогодні по можливості залишатись вдома. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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