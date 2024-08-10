Жителей Херсона и пригородов призвали не выходы на улицу — рашисты массированно атакуют дронамиhttps://racurs.ua/n198160-jiteley-hersona-i-prigorodov-prizvali-ne-vyhody-na-ulicu-rashisty-massirovanno-atakuut-dronami.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 10 серпня, спостерігається активність ворожих безпілотників. У зв’язку з цим місцевих жителів закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Відповідне попередження у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих, — зазначив він.
За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапляють люди, які перебувають на зупинках громадського транспорту чи поблизу магазинів.
Закликаю жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району, сьогодні по можливості залишатись вдома. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку, — наголосив він.