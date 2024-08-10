Рашисты массированно атакуют Херсон дронами, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n198160-jiteley-hersona-i-prigorodov-prizvali-ne-vyhody-na-ulicu-rashisty-massirovanno-atakuut-dronami.html

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У Херсоні сьогодні, 10 серпня, спостерігається активність ворожих безпілотників. У зв’язку з цим місцевих жителів закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.

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Відповідне попередження у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих, — зазначив він.

За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапляють люди, які перебувають на зупинках громадського транспорту чи поблизу магазинів.