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Ракурс
После удара на вышке в Черном море вспыхнул пожар. Фото: «Крымский ветер»

После удара на вышке в Черном море вспыхнул пожар — фото со спутника

10 авг 2024, 15:48
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Потужна пожежа виникла на газовій платформі в Чорному морі.


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Загоряння на одній із так званих «вишок Бойка», які перебувають під контролем окупантів, слалося після нічної атаки, яку здійснили українські Військово-морські сили. Про це повідомила моніторингова група «Кримський вітер» у Telegram.

Тим часом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук поінформував у Facebook, що окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. За 12 годин до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було, а штатний функціонал вишка не виконувала.

Після удару на вишці у Чорному морі спалахнула пожежа. Фото: «Кримський вітер»

Після удару на вишці у Чорному морі спалахнула пожежа. Фото: «Кримський вітер»

Після удару на вишці у Чорному морі спалахнула пожежа. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Військово-морські сили України минулої ночі завдали удару по газових вишках «Сиваш» та «Петро Годованець», які все ще контролюють російські збройні сили.

Источник: Ракурс


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