Українські військові завдали удару по газових вишках у Чорному морі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198163-vms-vdaryly-po-okupovaniy-vyshci-boyka-u-chornomu-mori-zmi-video.html

Ракурс

Військово-морські мли України минулої ночі завдали удар по газових вишках «Сиваш» та «Петро Годованець», які все ще контролюють російські збройні сили.

.

Відповідне відео сьогодні, 10 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

«Петро Годованець» це одна з так званих двох «вишок Бойка», які Україна закупила в компанії Keppel в 2012 році, — зауважив він. — Інша, яка називається «Україна», а також платформа «Таврида» вітчизняного виробництва, були відбиті в росіян минулого року бійцями ГУР, «ДОЗОР» та інших підрозділів Сил оборони.

Зазначається, що росіяни досі використовували платформи «Петро Годованець» та «Сиваш"для розвідувальних задач. За оцінками розвідки, на них було розміщено до 40 військових окупаційної армії.