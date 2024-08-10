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Боеприпас сдетонировал в Киевской области. Фото: ГСЧС
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Вибух боєприпаса у Київській області призвів до трагедії.
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У суботу, 10 серпня, у селищі Калита на вул. Набережній здетонував боєприпас. Внаслідок цього чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Також постраждала 13-річна дівчинка, яку госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 8 серпня у Херсонській області у полі поблизу села Миролюбівка на міні підірвався 34-річний тракторист. Потерпілого з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами доставили до лікарні.
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