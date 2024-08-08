На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист

У полі на Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

https://racurs.ua/ua/n198099-na-hersonschyni-na-rosiyskiy-mini-pidirvavsya-traktoryst.html

Ракурс

На Херсонщині у полі поблизу села Миролюбівка на міні підірвався 34-річний тракторист.

.

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Він дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги, — вказано в повідомленні.

В ОВА нагадують, що безпечно працювати в регіоні можна лише на землях, які обстежили сапери.

Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно зверніться до поліцейських або рятувальників! — наголошують в ОВА.

У прес-службі Херсонської ОВА нещодавно повідомили, що на деокупованій Херсонщині сапери обстежили вже понад 335,6 тис. га територій, з них 302,6 тис. га — землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 193 тис. вибухонебезпечних предметів.