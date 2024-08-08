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Ракурс
У полі на Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист

8 сер 2024, 15:07
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На Херсонщині у полі поблизу села Миролюбівка на міні підірвався 34-річний тракторист.


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Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Він дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги, — вказано в повідомленні.

В ОВА нагадують, що безпечно працювати в регіоні можна лише на землях, які обстежили сапери.

Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно зверніться до поліцейських або рятувальників! — наголошують в ОВА.

У прес-службі Херсонської ОВА нещодавно повідомили, що на деокупованій Херсонщині сапери обстежили вже понад 335,6 тис. га територій, з них 302,6 тис. га — землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 193 тис. вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Ракурс


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