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Ракурс
Боєприпас здетонував на Київщині. Фото: ДСНС

Боєприпас вибухнув на Київщині — загинув чоловік, поранена дитина

10 сер 2024, 18:48
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Вибух боєприпаса у Київській області призвів до трагедії.


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У суботу, 10 серпня, у селищі Калита на вул. Набережній здетонував боєприпас. Внаслідок цього чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Також постраждала 13-річна дівчинка, яку госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Боєприпас здетонував на Київщині. Фото: ДСНС

Боєприпас здетонував на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 серпня у Херсонській області у полі поблизу села Миролюбівка на міні підірвався 34-річний тракторист. Потерпілого з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами доставили до лікарні.

Джерело: Ракурс


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