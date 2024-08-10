Полностью разрушенный войной Часов Яр. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n198172-polnostu-razrushennyy-rossiyanami-chasov-yar-pokazali-na-video.html

Ракурс

Зруйноване війною місто Часів Яр Донецької області показали на відео.

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За це місто в Донецькій області тривалий час йдуть жорсткі бої з російськими окупантами. Українські військові з 18-ї бригади Національної гвардії показали, як виглядає населений пункт. Про це НГУ 10 серпня повідомила у Facebook.

Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Слов’янська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент, — йдеться у повідомленні.

Гвардійці наголосили, що кожна будівля в зруйнованому місті, який військові лагідно називають «Часік», є доказом нелюдської сутності ворога.

Як відомо, після окупації Бахмута у травні 2023 року окупанти продовжили рух в бік Часового Яру. З того часу й дотепер це місто потерпає від ворожих обстрілів. У 2024 році росіяни підійшли до околиць Часового Яру, і наразі там тривають жорсткі бої.

Нагадаємо, українські військові повідомляли, що мікрорайон «Канал» в Часовому Ярі було повністю стерто внаслідок бойових дій. Командування вирішило, що подальше його утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому відвели війська з мікрорайону.

А в американському Інституті вивчення війни 9 серпня заявили, що українські військові нещодавно відвоювали низку позицій поблизу міста Часів Яр.