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Ракурс
Пограничники уничтожили оккупантов в Харьковской области. Фото: Генштаб

Пограничники уничтожили вражеские укрытия и технику в Харьковской области (ВИДЕО)

10 авг 2024, 20:20
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Російська армія продовжує зазнавати втрат на Харківщині.


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Зокрема, на Вовчанському напрямку українські захисники знищили ворожі укриття та замасковану техніку загарбників. По ворожих цілях відпрацювали прикордонники бригади «Гарт». Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Як відомо, бригада «Гарт» була створена навесні 2024 року. Вона стала третьою бойовою бригадою Державної прикордонної служби.

Також у ДПСУ показали, як вночі аеророзвідка прикордонників знищила ворожий боєкомплект та вогневу позицію загарбників на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили десятки окупантів та їхню техніку в ході десанту на окуповану росіянами Кінбурнську косу в Миколаївській області.

Источник: Ракурс


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