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Ракурс
Боец ВСУ самостоятельно отбился от двух оккупантов. Фото:

Боец ВСУ самостоятельно отбился от двух оккупантов — видео боя

10 авг 2024, 21:19
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Один боєць українських Сил оборони знищив двох окупантів під час ближнього бою.


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Так, боєць мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБр нейтралізував двох загарбників, які намагалися штурмувати українські позиції. Унікальний запис бою бригада опублікувала в Telegram.

Якщо на полі бою двоє на одного, і кількісна перевага у ворога, Чорний Запорожець скаже: Мало! — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Бригада була створена у 2022 році.

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили десятки окупантів та їхню техніку в ході десанту на окуповану рашистами Кінбурнську косу. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Источник: Ракурс


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