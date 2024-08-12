В Сумах российский авиаудар повредил объект критической инфраструктуры

Рашисты 11 августа нанесли авиаудар по Сумам, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/n198212-v-sumah-rossiyskiy-aviaudar-povredil-obekt-kriticheskoy-infrastruktury.html

Ракурс

У Сумах внаслідок авіаудару, завданого рашистами вчора, 11 серпня,

.

поранено дві людини.

Також пошкоджено дві будівлі підприємств та об'єкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 12 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Оперативне командування «Північ».

Крім того, у Миропіллі у результаті обстрілу пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Рашисти обстріляли населений пункт з, ймовірно, ствольної артилерії (вісім вибухів) та РСЗВ (шість).

Також на Сумщині протягом доби зафіксували такі російські обстріли:

у Сумському районі:

Кияниця — два вибухи, ймовірно КАБ;

Велика Рибиця — три обстріли (вісім вибухів, ймовірно КАБ);

Михайлівське — чотири вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм;

Могриця — один вибух, ймовірно КАБ;

Басівка — один вибух, ймовірно КАБ;

Павлівка — два вибухи, ймовірно FPV-дрон;

Юнаківка — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);

Вільшанка — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);

Локня — один вибух, ймовірно КАБ;

Волфине — чотири вибухи, ймовірно міномет 82 мм;

Іскрисківщина — два обстріли (14 вибухів, ймовірно міномет 82 мм);

Вакалівщина — один вибух, ймовірно КАБ;

Покровка — один вибух через, ймовірно, ФПВ-дрон, та два обстріли (дев'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм);

Сінне — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);

в Охтирському районі:

Попівка — вісім вибухів, ймовірно міномет 82 мм;

У Конотопському районі:

Сімейкине — три вибухи, ймовірно КАБ;

Бунякине — чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм;

Бояро-Лежачі — два вибухи (ймовірно ствольна артилерія 122 мм), 14 вибухів (ймовірно міномет 120 мм), два вибухи (ймовірно КАБ), один вибух (ймовірно FPV-дрон);

Нова Слобода — шість вибухів, ймовірно КАБ;

у Шосткинському районі: