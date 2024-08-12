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Ракурс
Рашисти 11 серпня завдали авіаудару по Сумах, фото: «Кореспондент.net»

У Сумах російський авіаудар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури

12 сер 2024, 10:45
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У Сумах внаслідок авіаудару, завданого рашистами вчора, 11 серпня,


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поранено дві людини.

Також пошкоджено дві будівлі підприємств та об'єкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 12 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Оперативне командування «Північ».

Крім того, у Миропіллі у результаті обстрілу пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Рашисти обстріляли населений пункт з, ймовірно, ствольної артилерії (вісім вибухів) та РСЗВ (шість).

Також на Сумщині протягом доби зафіксували такі російські обстріли:

у Сумському районі:

  • Кияниця — два вибухи, ймовірно КАБ;
  • Велика Рибиця — три обстріли (вісім вибухів, ймовірно КАБ);
  • Михайлівське — чотири вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм;
  • Могриця — один вибух, ймовірно КАБ;
  • Басівка — один вибух, ймовірно КАБ;
  • Павлівка — два вибухи, ймовірно FPV-дрон;
  • Юнаківка — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);
  • Вільшанка — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);
  • Локня — один вибух, ймовірно КАБ;
  • Волфине — чотири вибухи, ймовірно міномет 82 мм;
  • Іскрисківщина — два обстріли (14 вибухів, ймовірно міномет 82 мм);
  • Вакалівщина — один вибух, ймовірно КАБ;
  • Покровка — один вибух через, ймовірно, ФПВ-дрон, та два обстріли (дев'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм);
  • Сінне — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);

в Охтирському районі:

  • Попівка — вісім вибухів, ймовірно міномет 82 мм;
  • У Конотопському районі:
  • Сімейкине — три вибухи, ймовірно КАБ;
  • Бунякине — чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм;
  • Бояро-Лежачі — два вибухи (ймовірно ствольна артилерія 122 мм), 14 вибухів (ймовірно міномет 120 мм), два вибухи (ймовірно КАБ), один вибух (ймовірно FPV-дрон);
  • Нова Слобода — шість вибухів, ймовірно КАБ;

у Шосткинському районі:

  • Глухів (Береза) — три вибухи, ймовірно КАБ;
  • Глухів — три обстріли (п'ять вибухів, ймовірно КАБ);
  • Кучерівка — один вибух, ймовірно КАБ;
  • Середина-Буда — два вибухи, ймовірно міномет 82 мм;
  • Вовківка — три вибухи, ймовірно КАБ;
  • Зарічне — десять вибухів, ймовірно міномет 120 мм;
  • Стара Гута — шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Джерело: Ракурс


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