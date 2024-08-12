У Сумах російський авіаудар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури

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Рашисти 11 серпня завдали авіаудару по Сумах, фото: «Кореспондент.net»
У Сумах російський авіаудар пошкодив об'єкт критичної інфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n198212-u-sumah-rosiyskyy-aviaudar-poshkodyv-obiekt-krytychnoyi-infrastruktury.htmlРакурс
У Сумах внаслідок авіаудару, завданого рашистами вчора, 11 серпня,
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поранено дві людини.
Також пошкоджено дві будівлі підприємств та об'єкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 12 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Оперативне командування «Північ».
Крім того, у Миропіллі у результаті обстрілу пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Рашисти обстріляли населений пункт з, ймовірно, ствольної артилерії (вісім вибухів) та РСЗВ (шість).
Також на Сумщині протягом доби зафіксували такі російські обстріли:
у Сумському районі:
- Кияниця — два вибухи, ймовірно КАБ;
- Велика Рибиця — три обстріли (вісім вибухів, ймовірно КАБ);
- Михайлівське — чотири вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм;
- Могриця — один вибух, ймовірно КАБ;
- Басівка — один вибух, ймовірно КАБ;
- Павлівка — два вибухи, ймовірно FPV-дрон;
- Юнаківка — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);
- Вільшанка — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);
- Локня — один вибух, ймовірно КАБ;
- Волфине — чотири вибухи, ймовірно міномет 82 мм;
- Іскрисківщина — два обстріли (14 вибухів, ймовірно міномет 82 мм);
- Вакалівщина — один вибух, ймовірно КАБ;
- Покровка — один вибух через, ймовірно, ФПВ-дрон, та два обстріли (дев'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм);
- Сінне — два обстріли (три вибухи, ймовірно КАБ);
в Охтирському районі:
- Попівка — вісім вибухів, ймовірно міномет 82 мм;
- У Конотопському районі:
- Сімейкине — три вибухи, ймовірно КАБ;
- Бунякине — чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм;
- Бояро-Лежачі — два вибухи (ймовірно ствольна артилерія 122 мм), 14 вибухів (ймовірно міномет 120 мм), два вибухи (ймовірно КАБ), один вибух (ймовірно FPV-дрон);
- Нова Слобода — шість вибухів, ймовірно КАБ;
у Шосткинському районі:
- Глухів (Береза) — три вибухи, ймовірно КАБ;
- Глухів — три обстріли (п'ять вибухів, ймовірно КАБ);
- Кучерівка — один вибух, ймовірно КАБ;
- Середина-Буда — два вибухи, ймовірно міномет 82 мм;
- Вовківка — три вибухи, ймовірно КАБ;
- Зарічне — десять вибухів, ймовірно міномет 120 мм;
- Стара Гута — шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.