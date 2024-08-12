Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине из-за жары растет потребление электроэнергии, фото:

Потребление электроэнергии растет из-за жары — Укрэнерго

12 авг 2024, 13:14
999

В Україні через спеку у південних регіонах зростає споживання електроенергії.


.

Втім, сьогодні, 12 серпня, відключень не прогнозується. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Споживання наприкінці тижня та зранку у понеділок зросло, у порівнянні з тим же періодом минулого тижня. Причина — спека у південних областях, — зазначають у компанії.

Зокрема:

  • вчора, у неділю 11 серпня, максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня;
  • сьогодні станом на 9.30 рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час.

Нагадуємо, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Закликаємо, за можливості, у період спеки споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби, — наголошують в «Укренерго».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров