В Украине из-за жары растет потребление электроэнергии, фото:

https://racurs.ua/n198217-potreblenie-elektroenergii-rastet-iz-za-jary-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні через спеку у південних регіонах зростає споживання електроенергії.

.

Втім, сьогодні, 12 серпня, відключень не прогнозується. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Споживання наприкінці тижня та зранку у понеділок зросло, у порівнянні з тим же періодом минулого тижня. Причина — спека у південних областях, — зазначають у компанії.

Зокрема:

вчора, у неділю 11 серпня, максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня;

сьогодні станом на 9.30 рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час.