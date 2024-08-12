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В Україні через спеку зростає споживання електроенергії, фото:
Споживання електроенергії зростає через спеку — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n198217-spojyvannya-elektroenergiyi-zrostaie-cherez-speku-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні через спеку у південних регіонах зростає споживання електроенергії.
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Втім, сьогодні, 12 серпня, відключень не прогнозується. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
Споживання наприкінці тижня та зранку у понеділок зросло, у порівнянні з тим же періодом минулого тижня. Причина — спека у південних областях, — зазначають у компанії.
Зокрема:
- вчора, у неділю 11 серпня, максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня;
- сьогодні станом на 9.30 рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час.
Нагадуємо, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Закликаємо, за можливості, у період спеки споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби, — наголошують в «Укренерго».
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