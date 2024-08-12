Ракурсhttps://racurs.ua/
Число ударов КАБами по Харьковщине резко уменьшилось
Число ударов КАБами по Харьковщине резко уменьшилосьhttps://racurs.ua/n198240-chislo-udarov-kabami-po-harkovschine-rezko-umenshilos.htmlРакурс
Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшилася. Сталося це одразу після відкриття фронту в Курській області.
.
Якщо раніше росія завдавала по Харківській області 30−60 ударів на добу, то тепер їх кількість не перевищує 10, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Також, повідомляє Economist, росіяни почали активно перекидати свої війська з Харківського напрямку до Курська.
Загрузка...