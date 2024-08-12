Число ударов КАБами по Харьковщине резко уменьшилось

https://racurs.ua/n198240-chislo-udarov-kabami-po-harkovschine-rezko-umenshilos.html

Ракурс

Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшилася. Сталося це одразу після відкриття фронту в Курській області.

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Якщо раніше росія завдавала по Харківській області 30−60 ударів на добу, то тепер їх кількість не перевищує 10, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Також, повідомляє Economist, росіяни почали активно перекидати свої війська з Харківського напрямку до Курська.