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Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшилася
Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшиласяhttps://racurs.ua/ua/n198240-kilkist-udariv-kabamy-po-harkivschyni-rizko-zmenshylasya.htmlРакурс
Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшилася. Сталося це одразу після відкриття фронту в Курській області.
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Якщо раніше росія завдавала по Харківській області 30−60 ударів на добу, то тепер їх кількість не перевищує 10, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Також, повідомляє Economist, росіяни почали активно перекидати свої війська з Харківського напрямку до Курська.