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Ракурс
Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшилася

Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшилася

12 сер 2024, 22:44
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Кількість ударів КАБами по Харківщині різко зменшилася. Сталося це одразу після відкриття фронту в Курській області.


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Якщо раніше росія завдавала по Харківській області 30−60 ударів на добу, то тепер їх кількість не перевищує 10, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Також, повідомляє Economist, росіяни почали активно перекидати свої війська з Харківського напрямку до Курська.

Джерело: Ракурс


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