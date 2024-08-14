Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны уничтожили российскую РЛС «Каста». Фото: СБ Украины

Силы обороны уничтожили на Запорожье российскую РЛС «Каста» (ВИДЕО)

14 авг 2024, 20:19
999

СБУ у співпраці із ЗСУ знищили російську РЛС «Каста» на Запоріжжі.


.

Бійці спецслужби, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій радіолокаційній станції дальнього виявлення 39Н6 «Каста-2Е2». Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 млн дол. Про це 14 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що ця станція була «очима» російської ППО, яка контролювала українських повітряний простір. Важливу машину ворог ховав у тилу, ретельно маскував і часто передислоковував.

Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення, — наголосили в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що з початку повномасштабної війни різні підрозділи СБУ загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Сили оборони знищили російську РЛС «Каста». Фото: СБ України

Нагадаємо, на початку серпня бійця СБУ знищили на Запорізькому напрямку тяжку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», яка є «гордістю» російського ВПК.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров