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Ракурс
Сили оборони знищили російську РЛС «Каста». Фото: СБ України

Сили оборони знищили на Запоріжжі російську РЛС «Каста» (ВІДЕО)

14 сер 2024, 20:19
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СБУ у співпраці із ЗСУ знищили російську РЛС «Каста» на Запоріжжі.


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Бійці спецслужби, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій радіолокаційній станції дальнього виявлення 39Н6 «Каста-2Е2». Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 млн дол. Про це 14 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що ця станція була «очима» російської ППО, яка контролювала українських повітряний простір. Важливу машину ворог ховав у тилу, ретельно маскував і часто передислоковував.

Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення, — наголосили в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що з початку повномасштабної війни різні підрозділи СБУ загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Сили оборони знищили російську РЛС «Каста». Фото: СБ України

Нагадаємо, на початку серпня бійця СБУ знищили на Запорізькому напрямку тяжку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок», яка є «гордістю» російського ВПК.

Джерело: Ракурс


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