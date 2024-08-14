Минобороны ввело новые правила для рапортов. Инфографика: МОУ

https://racurs.ua/n198305-novye-pravila-dlya-raportov-voennyh-vveli-v-ukraine.html

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Нові правила для подання та розгляду рапортів військових 14 серпня запровадило Міністерство оборони України.

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Ці зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів. Про це прес-служба МОУ повідомила в Telegram.

Зазначається, що форма рапорту тепер чітко визначена й може бути усною, у письмовому або електронному вигляді. Також встановлена послідовність погодження рапорту командирами. У разі непогодження рапорту має бути обов’язкове обґрунтування.

Оборонне відомство гарантує розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання. Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

В Міноборони уточнили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.

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