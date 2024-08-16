Погиб один из пилотов разбившегося в рф бомбардировщика Ту-22м

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В рф 15 августа разбился стратегический бомбардировщик Ту-22м, фото: «Википедия»
Погиб один из пилотов разбившегося в рф бомбардировщика Ту-22мhttps://racurs.ua/n198347-pogib-odin-iz-pilotov-razbivshegosya-v-rf-bombardirovschika-tu-22m.htmlРакурс
У рф в Іркутській області вчора, 15 серпня, розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м.
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Губернатор регіону Ігор Кобзєв заявив, що один із чотирьох пілотів літака загинув, повідомляють російські ЗМІ.
Одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію дають органи військового командування міноборони росії, — зазначив він.
За його словами, роботи на місці аварії літака тривали всю ніч. У решти пілотів травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.
Кобзєв додав, що, за попередньою версією, причиною падіння літака була «технічна несправність».
Раніше у рф заявляли, що всім чотирьом членам екіпажу вдалося катапультуватися, а їхнім життям «нічого не загрожує".
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