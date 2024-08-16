Загинув один із пілотів бомбардувальник Ту-22м, який розбився у рф

У росії 15 серпня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n198347-zagynuv-odyn-iz-pilotiv-bombarduvalnyk-tu-22m-yakyy-rozbyvsya-u-rf.html

Ракурс

У рф в Іркутській області вчора, 15 серпня, розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м.

.

Губернатор регіону Ігор Кобзєв заявив, що один із чотирьох пілотів літака загинув, повідомляють російські ЗМІ.

Одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію дають органи військового командування міноборони росії, — зазначив він.

За його словами, роботи на місці аварії літака тривали всю ніч. У решти пілотів травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Кобзєв додав, що, за попередньою версією, причиною падіння літака була «технічна несправність».

Раніше у рф заявляли, що всім чотирьом членам екіпажу вдалося катапультуватися, а їхнім життям «нічого не загрожує".