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Ракурс
У росії 15 серпня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м, фото: «Вікіпедія»

Загинув один із пілотів бомбардувальник Ту-22м, який розбився у рф

16 сер 2024, 10:00
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У рф в Іркутській області вчора, 15 серпня, розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м.


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Губернатор регіону Ігор Кобзєв заявив, що один із чотирьох пілотів літака загинув, повідомляють російські ЗМІ.

Одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію дають органи військового командування міноборони росії, — зазначив він.

За його словами, роботи на місці аварії літака тривали всю ніч. У решти пілотів травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Кобзєв додав, що, за попередньою версією, причиною падіння літака була «технічна несправність».

Раніше у рф заявляли, що всім чотирьом членам екіпажу вдалося катапультуватися, а їхнім життям «нічого не загрожує".

Джерело: Ракурс


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