Загинув один із пілотів бомбардувальник Ту-22м, який розбився у рф

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У росії 15 серпня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м, фото: «Вікіпедія»
Загинув один із пілотів бомбардувальник Ту-22м, який розбився у рфhttps://racurs.ua/ua/n198347-zagynuv-odyn-iz-pilotiv-bombarduvalnyk-tu-22m-yakyy-rozbyvsya-u-rf.htmlРакурс
У рф в Іркутській області вчора, 15 серпня, розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22м.
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Губернатор регіону Ігор Кобзєв заявив, що один із чотирьох пілотів літака загинув, повідомляють російські ЗМІ.
Одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію дають органи військового командування міноборони росії, — зазначив він.
За його словами, роботи на місці аварії літака тривали всю ніч. У решти пілотів травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.
Кобзєв додав, що, за попередньою версією, причиною падіння літака була «технічна несправність».
Раніше у рф заявляли, що всім чотирьом членам екіпажу вдалося катапультуватися, а їхнім життям «нічого не загрожує".
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