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Ракурс
Вячеслава Негода, фото: «Тернопольская правда»

Кабмин согласовал назначение новым главой Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды

16 авг 2024, 13:37
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Кабмін погодив призначення головою Тернопільської обласної військової адміністрації колишнього заступника міністра розвитку громад В’ячеслава Негоди.


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Про це сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Попереднім головою Тернопільської ОВА був Володимир Труш, якого Зеленський звільнив 29 грудня 2023 року. З того часу Тернопільською ОВА керував перший заступник Труша Володимир Важинський.

В'ячеслава Негода, фото: «Тернопільська правда»

Источник: Ракурс


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