Кабмин согласовал назначение новым главой Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды

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Вячеслава Негода, фото: «Тернопольская правда»
Кабмин согласовал назначение новым главой Тернопольской ОВА Вячеслава Негодыhttps://racurs.ua/n198353-kabmin-soglasoval-naznachenie-novym-glavoy-ternopolskoy-ova-vyacheslava-negody.htmlРакурс
Кабмін погодив призначення головою Тернопільської обласної військової адміністрації колишнього заступника міністра розвитку громад В’ячеслава Негоди.
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Про це сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Попереднім головою Тернопільської ОВА був Володимир Труш, якого Зеленський звільнив 29 грудня 2023 року. З того часу Тернопільською ОВА керував перший заступник Труша Володимир Важинський.
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