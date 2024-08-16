Кабмін погодив призначення новим очільником Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди

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В'ячеслава Негода, фото: «Тернопільська правда»
Кабмін погодив призначення новим очільником Тернопільської ОВА В’ячеслава Негодиhttps://racurs.ua/ua/n198353-kabmin-pogodyv-pryznachennya-novym-ochilnykom-ternopilskoyi-ova-v-yacheslava-negody.htmlРакурс
Кабмін погодив призначення головою Тернопільської обласної військової адміністрації колишнього заступника міністра розвитку громад В’ячеслава Негоди.
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Про це сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Попереднім головою Тернопільської ОВА був Володимир Труш, якого Зеленський звільнив 29 грудня 2023 року. З того часу Тернопільською ОВА керував перший заступник Труша Володимир Важинський.
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