Кабмін погодив призначення новим очільником Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди

В'ячеслава Негода, фото: «Тернопільська правда»

https://racurs.ua/ua/n198353-kabmin-pogodyv-pryznachennya-novym-ochilnykom-ternopilskoyi-ova-v-yacheslava-negody.html

Ракурс

Кабмін погодив призначення головою Тернопільської обласної військової адміністрації колишнього заступника міністра розвитку громад В’ячеслава Негоди.

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Про це сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Попереднім головою Тернопільської ОВА був Володимир Труш, якого Зеленський звільнив 29 грудня 2023 року. З того часу Тернопільською ОВА керував перший заступник Труша Володимир Важинський.