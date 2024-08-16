Сенцов рассказал, как обращаются с пленными россиянами

Олег Сенцов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n198356-sencov-rasskazal-kak-obraschautsya-s-plennymi-rossiyanami.html

Ракурс

Колишній бранець Кремля, а нині громадський діяч і військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов на своїй Фейбсук-сторінці опублікував пост, в якому розповів, як захисники України поводяться з полоненими росіянами.

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За його словами, його підрозділ захопив кількох полонених. Сенцов уточнив, що ця подія трапилася не на території Курської області рф.

Молодшому 19 років (буде в листопаді). Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за «косячок». Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі, — зазначив Сенцов.

Даю води, покурити (їхні цигарки), не принижую, але попереджаю про кулю в голову при спробі спротиву. Отримую необхідну інформацію, інструктую конвой та відправляю далі в тил, — додав він.

Сенцов наголосив, що має «багато люті проти росіян», проте «абсолютно байдужий до них, як полонених».

І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні, — зазначив Сенцов.

Він наголосив, що «воювати з полоненими багато сміливості не треба», на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм ворожих позицій.