Рашисты за сутки десятки раз штурмовали украинские позиции на Торецком и Покровском направлениях — Сырскийhttps://racurs.ua/n198391-rashisty-za-sutki-desyatki-raz-shturmovali-ukrainskie-pozicii-na-toreckom-i-pokrovskom.htmlРакурс
На Торецькому на Покровському напрямках за добу відбулися десятки російських штурмів українських позицій. Проте ситуація там контрольована, українській військові роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів.
Про це йшлося у сьогоднішній доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
У Курській області на сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави.
Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються росією, — наголосив Сирський.
Сирський також доповів про зміцнення позицій українських сил на Курщині та розширення стабілізованої території.
Крім того, він торкнувся питання забезпечення дій захисників України зброєю та сильними рішеннями.
Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне — обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам, — зазначається в доповіді.