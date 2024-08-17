Российские захватчики в сутки совершают десятки штурмов на Донбассе, фото: NV

https://racurs.ua/n198391-rashisty-za-sutki-desyatki-raz-shturmovali-ukrainskie-pozicii-na-toreckom-i-pokrovskom.html

Ракурс

На Торецькому на Покровському напрямках за добу відбулися десятки російських штурмів українських позицій. Проте ситуація там контрольована, українській військові роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів.

.

Про це йшлося у сьогоднішній доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У Курській області на сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави.

Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються росією, — наголосив Сирський.

Сирський також доповів про зміцнення позицій українських сил на Курщині та розширення стабілізованої території.

Крім того, він торкнувся питання забезпечення дій захисників України зброєю та сильними рішеннями.