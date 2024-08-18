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Последствия российских авиаударов, скриншот видео

750 КАБов и более 40 ракет применили рашисты против городов и сел Украины за неделю — Зеленский (ВИДЕО)

18 авг 2024, 13:14
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Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти українських міст та сіл понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БПЛА різних типів.


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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія завжди знає, куди б'є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор, — наголосив Зеленський.

І за такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань, — додав він.

Источник: Ракурс


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