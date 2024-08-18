Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських авіаударів, скріншот відео
750 КАБів та понад 40 ракет застосували рашисти проти міст та сіл України за тиждень — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198414-750-kabiv-ta-ponad-40-raket-zastosuvaly-rashysty-proty-mist-ta-sil-ukrayiny-za-tyjden-zelenskyy.htmlРакурс
Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти українських міст та сіл понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БПЛА різних типів.
.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Росія завжди знає, куди б'є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор, — наголосив Зеленський.
І за такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань, — додав він.