Наслідки російських авіаударів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198414-750-kabiv-ta-ponad-40-raket-zastosuvaly-rashysty-proty-mist-ta-sil-ukrayiny-za-tyjden-zelenskyy.html

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Російські загарбники протягом цього тижня застосували проти українських міст та сіл понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БПЛА різних типів.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія завжди знає, куди б'є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор, — наголосив Зеленський.