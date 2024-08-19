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Российские захватчики потеряли уже более 600 тыс. человек

Российская армия потеряла более 600 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

19 авг 2024, 08:32
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 600 тис. 470 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 120 осіб. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ,

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 513 танків;
  • 16 тис. 495 бойових броньованих машин;
  • 17 тис. 104 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 165 одиниць РСЗВ;
  • 925 одиниць засобів ППО;
  • 367 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 13 тис. 809 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 437 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 23 тис. 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 863 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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