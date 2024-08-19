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Российские захватчики потеряли уже более 600 тыс. человек
Российская армия потеряла более 600 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198433-rossiyskaya-armiya-poteryala-bolee-600-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 600 тис. 470 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 120 осіб. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ,
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 513 танків;
- 16 тис. 495 бойових броньованих машин;
- 17 тис. 104 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 165 одиниць РСЗВ;
- 925 одиниць засобів ППО;
- 367 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 13 тис. 809 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 437 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 23 тис. 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 863 одиниці спеціальної техніки.
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