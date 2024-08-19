Російські загарбники втратили вже понад 600 тис. осіб

https://racurs.ua/ua/n198433-rosiyska-armiya-vtratyla-vje-ponad-600-tys-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 600 тис. 470 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 120 осіб. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ,

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