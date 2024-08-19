Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники втратили вже понад 600 тис. осіб
Російська армія втратила вже понад 600 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198433-rosiyska-armiya-vtratyla-vje-ponad-600-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 600 тис. 470 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 120 осіб. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ,
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 513 танків;
- 16 тис. 495 бойових броньованих машин;
- 17 тис. 104 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 165 одиниць РСЗВ;
- 925 одиниць засобів ППО;
- 367 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 13 тис. 809 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 437 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 23 тис. 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 863 одиниці спеціальної техніки.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...