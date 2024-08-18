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Ракурс
Бойова робота вогнеметних установок «Сівалка». Фото: Генштаб

ЗСУ застосували вогнеметні установки «Сівалка» на Курському напрямку (ВІДЕО)

18 сер 2024, 20:50
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Збройні сили України продовжують працювати у Курській області рф.


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Зокрема, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади б’ють по росіянах із вогнеметних установок «Сівалка». Термобаричні ракети С-8 застосовують для вогневого ураження живої сили та військової техніки противника. Ворог зазнає чималих втрат. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Як відомо, система «Сівалка ВМ-8» призначена для відстрілу некерованих авіаційних ракет НАР С-8.

Характеристики РСЗВ «Сівалка ВМ-8»:

  • снаряди — 12/16 некерованих авіаційних ракет С-8КО,
  • калібр — 80 мм,
  • бойова частина — кумулятивно-уламкова, має пробити 400 мм броні,
  • точність стрільби — 80% при колі 100 м у діаметрі
  • дальність — до 5 км.

Нагадаємо, в ГУР показали, як група «Партизани» 9-го департаменту ударно-розвідувальним комплексом «Сич» та FPV-дронами знищували військову техніку, комплекси спостереження, об'єкти логістики та польові укріплення росіян.

Джерело: Ракурс


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