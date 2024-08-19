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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Три склада боекомплекта врага уничтожила бригада «Месть» из РСЗО в Серебрянском лесу (ФОТО)https://racurs.ua/n198437-tri-sklada-boekomplekta-vraga-unichtojila-brigada-mest-iz-rszo-v-serebryanskom-lesu-foto.htmlРакурс
Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки бригади «Помста» за допомогою реактивних систем залпового вогню спільно з артилерією бригади «Буревій» протягом кількох днів знищили три склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою у Серебрянському лісі на Луганщині.
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Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади «Помста».
Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки успішно застосовують реактивну артилерію проти окупантів у Серебрянському лісі. Протягом кількох днів знищено 3 склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою. Як наслідок — знищені позиції та четверо поранених окупантів, — зазначається в описі відео.
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