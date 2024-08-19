Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Три склада боекомплекта врага уничтожила бригада «Месть» из РСЗО в Серебрянском лесу (ФОТО)

19 авг 2024, 10:50
999

Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки бригади «Помста» за допомогою реактивних систем залпового вогню спільно з артилерією бригади «Буревій» протягом кількох днів знищили три склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою у Серебрянському лісі на Луганщині.


.

Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади «Помста».

Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки успішно застосовують реактивну артилерію проти окупантів у Серебрянському лісі. Протягом кількох днів знищено 3 склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою. Як наслідок — знищені позиції та четверо поранених окупантів, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров