Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n198437-tri-sklada-boekomplekta-vraga-unichtojila-brigada-mest-iz-rszo-v-serebryanskom-lesu-foto.html

Ракурс

Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки бригади «Помста» за допомогою реактивних систем залпового вогню спільно з артилерією бригади «Буревій» протягом кількох днів знищили три склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою у Серебрянському лісі на Луганщині.

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Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади «Помста».