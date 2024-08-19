Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Три склади боєкомплекту ворога знищила бригада «Помста» з РСЗВ у Серебрянському лісі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198437-try-sklady-boiekomplektu-voroga-znyschyla-brygada-pomsta-z-rszv-u-serebryanskomu-lisi-foto.htmlРакурс
Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки бригади «Помста» за допомогою реактивних систем залпового вогню спільно з артилерією бригади «Буревій» протягом кількох днів знищили три склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою у Серебрянському лісі на Луганщині.
.
Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади «Помста».
Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки успішно застосовують реактивну артилерію проти окупантів у Серебрянському лісі. Протягом кількох днів знищено 3 склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою. Як наслідок — знищені позиції та четверо поранених окупантів, — зазначається в описі відео.