Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198437-try-sklady-boiekomplektu-voroga-znyschyla-brygada-pomsta-z-rszv-u-serebryanskomu-lisi-foto.html

Ракурс

Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки бригади «Помста» за допомогою реактивних систем залпового вогню спільно з артилерією бригади «Буревій» протягом кількох днів знищили три склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою у Серебрянському лісі на Луганщині.

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Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади «Помста».