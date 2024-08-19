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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Три склади боєкомплекту ворога знищила бригада «Помста» з РСЗВ у Серебрянському лісі (ФОТО)

19 сер 2024, 10:50
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Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки бригади «Помста» за допомогою реактивних систем залпового вогню спільно з артилерією бригади «Буревій» протягом кількох днів знищили три склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою у Серебрянському лісі на Луганщині.


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Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади «Помста».

Прикордонники з підрозділу вогневої підтримки успішно застосовують реактивну артилерію проти окупантів у Серебрянському лісі. Протягом кількох днів знищено 3 склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою. Як наслідок — знищені позиції та четверо поранених окупантів, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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