Армия рф уничтожила уникальный заповедник «Каменные могилы». Фото: «Радіо свобода»

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Заповідник «Кам'яні могили» у Донецькій області, ймовірно, знищений російськими окупантами.

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Командування рф розмістило свої війська на території цього урочища, яке розташоване біля села Назарівка Маріупольського району. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 20 серпня повідомив у Telegram.

З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів) можна стверджувати, що заповідник «Кам'яні могили» знищено, — зазначив він.

За словами Андрющенка, вже другий заповідник, знищений росіянами на території Маріупольського району. Першим окупанти знищили бомбами та розміщенням військових заказник «Меотида», що простягається від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама. Тоді було втрачено унікальне місце гніздування птахів, які занесені до Червоної книги.

Як відомо, заповідник «Кам'яні могили», який розташований неподалік від села Назарівка Володарського району, був заснований 5 квітня 1927 року. Це особлива природоохоронна територія, площа якої складає близько 400 га.

Заповідник входить до складу Українського степового природного заповідника, підпорядкованого президії Національної Академії наук України. Район урочища «Кам'яні могили» у геологічному, біологічному, художньо-емоційному та історичному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що російські загарбники знищили заповідник Асканія-Нова, розташований на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.