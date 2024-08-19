Рашисти знищили заповідник «Асканія-Нова», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n198436-zapovidnyka-askaniya-nova-bilshe-nemaie-hersonska-ova.html

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Російські загарбники знищили заповідник Асканія-Нова, розташований на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

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Про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, коментуючи інформацію про те, що окупанти полювали за тваринами і знищували заповідник.

Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув — вони вивозять тварин до Криму і до Росії, — зазначив Прокудін.

Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально, — додав він.

Прокудін зазначив, що загалом не бачить, що у росіян є якісь плани на розвиток окупованої Херсонщини.

По риториці Путіна я не бачу, щоб у них були якісь плани на Херсонщину. Вони не розбудовують її, регіон без води, без світла. Я не думаю, що на область у росіян є якісь колосальні плани, — зауважив він, наголосивши, що будь-які російські плани «мають розбитися об дії наших ЗСУ».

Асканія-Нова — державний заповідник, заснований у 1898 році Фрідріхом Фальц-Фейном. Це найбільший степовий заповідник Європи. У лютому 2022 року він потрапив під російську окупацію.

Джерело: «РБК-Україна»