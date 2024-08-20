Фельдшер «скорой» корректировал российские удары по Одесской области. Фото:

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Ракурс

Російського агента викрила українська спецслужба в Одеській області.

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Так, на ворога працював 39-річний фельдшер станції екстреної медичної допомоги. Росіяни звернули на нього увагу, бо він публікував антиукраїнські коментарі в проросійських Telegram-каналах. Зловмисника завербувала Федеральна служба безпеки рф. Про це прес-центр Служби безпеки рф повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що цей агент збирав інформацію про розташування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби, а також про позиції ППО, що захищають південний регіон. Ці дані він збирав під час поїздок по прибережній зоні, зокрема й під час викликів «швидкої допомоги». Всі місця, які цікавили ворога, він фіксував на Гугл-картах і передавав росіянам у вигляді скріншотів.

Російського агента вже затримали. У нього знайшли два мобільні телефони, що використовувалися для зв’язку з ФСБ. Зловмиснику вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими на Вінниччині. Зловмисник розвідував пункти базування навчальних центрів ЗСУ, арсенали української армії та основні логістичні шляхи переправлення боєприпасів на передову.